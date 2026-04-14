Nuit européenne des musées, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Nuit européenne des musées Samedi 23 mai, 17h30 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

• Nocturne : gratuit

• La soirée des pitchounets à 17h30 (durée 1h30)

Pour les familles (conseillé à partir de 6 ans).

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, propose aux familles un début de soirée au musée pour le (re) découvrir de manière inédite !

Et si les vieux objets qui encombrent caves et greniers pouvaient parler ? qu’auraient-ils à raconter ? C’était comment vivre avec eux dans nos vallées cévenoles il y a 200 ans ?

Les salles du musée plantent le décor, le guide emmène dans ses pas petits et grands à la rencontre de tous ces témoins d’un autre temps. La déambulation sera interactive, avec jeux et défis, ponctuée de plusieurs contes et lectures pour illustrer différents aspects de la vie en Cévennes.

Gratuit sur inscription au 04 66 85 10 48 ou maisonrouge@alesagglo.fr

En partenariat avec la Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard

• « La classe, l’œuvre ! » – Exposition des créations artistiques de l’école de Thoiras

Dans le cadre du dispositif national « La classe, l’œuvre ! », Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles accueille le temps de la soirée les œuvres produites par les élèves de l’école de Thoiras, en collaboration avec Michail Nikolidakis, céramiste-artisan d’art. En parallèle, les élèves ont aussi pu découvrir les différentes céramiques de la collection du musée, vases d’Anduze notamment, mais aussi tous les objets de la vie quotidienne fabriqués en argile.

À découvrir gratuitement dans le musée

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« link »: « mailto:maisonrouge@alesagglo.fr »}]

Nocturne, jeux, visites et exposition vous seront proposés durant cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées 2026 de 18h à 21h