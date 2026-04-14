Fil Rouge, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Fil Rouge 22 – 24 mai Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Claudine Filhol, peintre et sculpteur, embrasse les arbres avec ses peintures nommées Arbres enlacés. 3 platanes de la cour des fileuses accueillent ses œuvres.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

L’association fil Rouge présente l’Art dans la rue sur le thème de l’arbre.