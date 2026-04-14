Sur les Chemins, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Sur les Chemins Samedi 23 mai, 17h00 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre du dispositif national « La classe, l’œuvre ! », Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles accueille le temps de la soirée les œuvres produites par les élèves de l’école de Thoiras, en collaboration avec Michail Nikolidakis, céramiste-artisan d’art.

Ces réalisations viendront clôturer un projet plus global autour du patrimoine cévenol : mûriers, châtaigniers, four à pain, vase d’Anduze.

En parallèle, les élèves ont aussi pu découvrir les différentes céramiques de la collection du musée, vases d’Anduze notamment, mais aussi tous les objets de la vie quotidienne fabriqués en argile.

A découvrir gratuitement dans le musée à l’occasion de la Nuit des Musées.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 95 Grand Rue, 30270 Saint-Jean-du-Gard, France Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 0466851048 https://www.maisonrouge-musee.fr/ Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles est un musée qui se veut le reflet de la vie quotidienne traditionnelle des Cévennes.

Le parcours permanent regroupe près de 10.000 objets qui illustrent les grandes thématiques de la culture et de la société cévenoles : construction du paysage, exploitation agricole, religion, sériciculture, habitat, châtaignier…

La classe, l’œuvre !

© Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles