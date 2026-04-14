la nuit des pichounets, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard
la nuit des pichounets, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard samedi 23 mai 2026.
la nuit des pichounets Samedi 23 mai, 17h30 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
• La soirée des pitchounets
À 17h30 (durée 1h30)
Pour les familles (conseillé à partir de 6 ans).
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, propose aux familles un début de soirée au musée pour le (re) découvrir de manière inédite !
Et si les vieux objets qui encombrent caves et greniers pouvaient parler ? qu’auraient-ils à raconter ? C’était comment vivre avec eux dans nos vallées cévenoles il y a 200 ans?
Les salles du musée plantent le décor, le guide emmène dans ses pas petits et grands à la rencontre de tous ces témoins d’un autre temps. La déambulation sera interactive, avec jeux et défis, ponctuée de plusieurs contes et lectures pour illustrer différents aspects de la vie en Cévennes.
Gratuit sur inscription au 04.66.85.10.48 ou maisonrouge@alesagglo.fr
En partenariat avec la Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04.66.85.10.48 »}] [{« link »: « mailto:maisonrouge@alesagglo.fr »}]
et si les objets pouvaient parler ? visite conte
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