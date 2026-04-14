La Petite Pharmacopée familiale, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

La Petite Pharmacopée familiale Dimanche 10 mai, 10h30 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

15 € sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

Stéphanie Sarmiento – Ceven’Fast, conseillère diplômée en santé naturelle, vous propose une rencontre avec les plantes qui apaisent et qui soignent, celles que nos ancêtres connaissaient si bien. Dans le jardin botanique de Maison Rouge, vous apprendrez à les reconnaître, à les toucher et à les sentir pour comprendre leurs bienfaits.

L’été arrivant, elle vous apprend comment confectionner un baume traditionnel apaisant, idéal pour les piqûres d’insectes et les petits maux de l’été. Travaillé sans huiles essentielles, en privilégiant la richesse des macérats de plantes sauvages, emblématiques de nos chemins :

• Le Plantain : pour calmer instantanément le feu de la piqûre.

• Le Souci (Calendula) : pour sa douceur anti-inflammatoire.

• L’Achillée Millefeuille : cicatrisante et purifiante.

La technique du bain-marie, méthode ancestrale de l’extraction à chaud, permet aux huiles de se charger des principes actifs des plantes.

À utiliser pour toute la famille !

Pour adultes et adolescents

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 10 48 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonrouge@alesagglo.fr »}]

Le baume des simples, contre les piqûres d’insectes