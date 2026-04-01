Atelier d’écriture Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Atelier d’écriture

Pêle Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:45:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Si l’envie de jouer avec les mots vous anime et si le temps de l’écriture peut être aussi, pour vous, un temps d’échange, venez nous rejoindre dans une ambiance ludique !

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Pêle Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

If you’d like to play with words, and if writing can also be a time for sharing, come and join us in a fun atmosphere!

L’événement Atelier d’écriture Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre