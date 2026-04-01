Atelier d’écriture Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône
Atelier d’écriture Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône samedi 13 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Atelier d’écriture
Pêle Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:45:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Si l’envie de jouer avec les mots vous anime et si le temps de l’écriture peut être aussi, pour vous, un temps d’échange, venez nous rejoindre dans une ambiance ludique !
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Pêle Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
If you’d like to play with words, and if writing can also be a time for sharing, come and join us in a fun atmosphere!
L’événement Atelier d’écriture Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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