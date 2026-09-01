Atelier d’écriture orienté Clown Hôtel Les Rebelles Paris

Informations pratiques

Laissez, derrière vous, vos soucis ou plutôt venez les alléger en regardant la vie a moitié clown ! venez passer deux heures à rire et à faire rire.

Aucun niveau d’écriture n’est requis. il suffit d’avoir envie d’écrire, de se laisser surprendre et d’écouter les textes des autres. Oser changer quelques détails pour faire rire ou d’inventer ce qui n’a pas existé ! venez essayer !

Chacun transforme ses souvenirs en un plaisant cocktail mêlant réalité et fiction. Pas besoin d’avoir une belle plume, ni de raconter exactement ce qui s’est passé. Vous pourrez vous amuser à inventer une suite ou à faire dire à un personnage ce que vous n’avez jamais osé dire.

Une rencontre, une erreur, une peur ou un détail pour se faire rire d’abord !! Chacun s’autorisera a transformer les souvenirs et inventer une suite… c’est cela l’auto fiction : les faits sont une matière première : l’histoire commence quand on la regarde autrement »

A la fin de 8 ateliers, l’animateur imprime les récits de chacun sous forme d’un livre format poche.

Cet atelier est un lieu de rencontre bienveillant et de reconnaissance mutuelle. Il n’est pas question de jugement mais d’oser écrire et oser partager. il n’y a pas non plus de prof qui note.

L’animateur psy est auteur. Il a coecrit Psy Spi – Psychanalystes et religieux. Regards croisés sur vingt-deux consultations

Après avoir créé son atelier d’écriture orienté psy, l’association Pleine Ouverture propose un atelier orienté Clown. Ca se passe en petit groupe. On y arrive avec le sourire c’est déjà ça ! Venez passer deux heures à rire et à faire rire. Cet atelier est un lieu de rencontre bienveillant et de reconnaissance mutuelle. Ici, il n’est pas question de jugement mais d’oser écrire et oser partager. il n’y a pas non plus de prof qui note.

Du lundi 14 septembre 2026 au lundi 26 octobre 2026 :

lundi

de 15h00 à 17h00

payant

Pour garantir un meilleur suivi individuel et favoriser les échanges au sein du groupe, l’animateur veut faire des groupes de 8 personnes maximum

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-14T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-14T15:00:00+02:00_2026-09-14T17:00:00+02:00;2026-09-21T15:00:00+02:00_2026-09-21T17:00:00+02:00;2026-09-28T15:00:00+02:00_2026-09-28T17:00:00+02:00;2026-10-05T15:00:00+02:00_2026-10-05T17:00:00+02:00;2026-10-12T15:00:00+02:00_2026-10-12T17:00:00+02:00;2026-10-19T15:00:00+02:00_2026-10-19T17:00:00+02:00;2026-10-26T15:00:00+02:00_2026-10-26T17:00:00+02:00

Hôtel Les Rebelles 65 boulevard de Belleville 75011 métro Belleville ou CouronneParis

+33601241947 pleine.ouverture.asso@gmail.com



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