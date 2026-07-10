Atelier d’écriture Papillon L’Atelier sous les Toits Paris
dimanche 13 septembre 2026 · L'Atelier sous les Toits · Paris
Informations pratiques
(re)découvrir ensemble le plaisir d’écrire
Un dimanche après-midi par mois, chacun est
invité à sortir de son cocon pour vagabonder de jeu d’écriture en jeu
d’écriture. On y cherche la spontanéité et la liberté de style.
Le groupe aménage des propositions ludiques
qui facilitent la production. Après un temps d’écriture court, on lit
les textes, on écoute, on échange et on rebondit.
Venez à votre rythme, au gré de vos envies et de vos possibilités.
Inscription à la séance ou en créant librement votre forfait.
- 8 adultes maximum
- Pré-requis : aucun
Un atelier d’écriture le dimanche après-midi, une fois par mois !
Le dimanche 28 février 2027
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 24 janvier 2027
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 13 décembre 2026
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 15 novembre 2026
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 11 octobre 2026
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 13 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 23 mai 2027
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 21 mars 2027
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 25 avril 2027
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 20 juin 2027
de 15h00 à 18h00
payant
32 euros / atelier
Forfait 9 ateliers ou plus : 29 euros / atelier.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T18:00:00+02:00
fin : 2027-06-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00;2026-10-11T15:00:00+02:00_2026-10-11T18:00:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T18:00:00+02:00;2026-12-13T15:00:00+02:00_2026-12-13T18:00:00+02:00;2027-01-24T15:00:00+02:00_2027-01-24T18:00:00+02:00;2027-02-28T15:00:00+02:00_2027-02-28T18:00:00+02:00;2027-03-21T15:00:00+02:00_2027-03-21T18:00:00+02:00;2027-04-25T15:00:00+02:00_2027-04-25T18:00:00+02:00;2027-05-23T15:00:00+02:00_2027-05-23T18:00:00+02:00;2027-06-20T15:00:00+02:00_2027-06-20T18:00:00+02:00
L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris
https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/ +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr
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