Atelier d’écriture Papillon L’Atelier sous les Toits Paris

Informations pratiques

(re)découvrir ensemble le plaisir d’écrire

Un dimanche après-midi par mois, chacun est

invité à sortir de son cocon pour vagabonder de jeu d’écriture en jeu

d’écriture. On y cherche la spontanéité et la liberté de style.

Le groupe aménage des propositions ludiques

qui facilitent la production. Après un temps d’écriture court, on lit

les textes, on écoute, on échange et on rebondit.

Venez à votre rythme, au gré de vos envies et de vos possibilités.

Inscription à la séance ou en créant librement votre forfait.

8 adultes maximum

Pré-requis : aucun

Un atelier d’écriture le dimanche après-midi, une fois par mois !

Le dimanche 28 février 2027

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 24 janvier 2027

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 13 décembre 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 15 novembre 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 11 octobre 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 13 septembre 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 23 mai 2027

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 21 mars 2027

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 25 avril 2027

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 20 juin 2027

de 15h00 à 18h00

payant



32 euros / atelier



Forfait 9 ateliers ou plus : 29 euros / atelier.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T18:00:00+02:00

fin : 2027-06-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00;2026-10-11T15:00:00+02:00_2026-10-11T18:00:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T18:00:00+02:00;2026-12-13T15:00:00+02:00_2026-12-13T18:00:00+02:00;2027-01-24T15:00:00+02:00_2027-01-24T18:00:00+02:00;2027-02-28T15:00:00+02:00_2027-02-28T18:00:00+02:00;2027-03-21T15:00:00+02:00_2027-03-21T18:00:00+02:00;2027-04-25T15:00:00+02:00_2027-04-25T18:00:00+02:00;2027-05-23T15:00:00+02:00_2027-05-23T18:00:00+02:00;2027-06-20T15:00:00+02:00_2027-06-20T18:00:00+02:00

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris

https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/ +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr



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