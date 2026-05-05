Atelier d’écriture par Du Vent dans les Mots, Gare Saint Sauveur, Lille

Atelier d’écriture par Du Vent dans les Mots Samedi 23 mai, 14h30 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Partager des fragments de récits, raconter ses propres traversées, trouver dans les mots ce qui nous relie au monde, aux autres.

Dans cet atelier d’écriture faisant la part belle aux histoires et aux traces qu’elles laissent, vous êtes invités à écrire partout, du papier au mur.

INFOS :

[ESPACE ATELIERS – HALLE B]

1 atelier en continu de 14h30 à 17h30. Pas de réservation au préalable.

Tout public à partir de 6 ans. Tout enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.

RDV dans l’espace Ateliers, dans la Halle B (partie gauche)

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Atelier d’écriture par Du Vent dans les Mots faisant la part belle aux histoires et aux traces qu’elles laissent, vous êtes invités à écrire partout, du papier au mur.