Atelier d’écriture parent-enfant L’Atelier sous les Toits Paris

Informations pratiques

Parent, grand-parent, oncle ou tante, cet atelier ludique vous permet de partager le plaisir de l’écriture et la joie de l’imagination. Spontanéité, écoute et surprises : une façon originale et inventive de revisiter la relation parent-enfant, de s’exprimer et de s’amuser ensemble.

Dans cet atelier créatif, on se retrouve un dimanche tous les 2 mois.

Au menu : des jeux d’écriture, de l’interaction et des échanges. Chacun écrit et lit son texte, puis le groupe échange dans la même convivialité.

un enfant de 9 à 14 ans + un parent.

4 familles maximum

Pré-requis : pouvoir écrire

Un atelier d’écriture intergénérationnel, à partager en famille avec un enfant de 9 à 14 ans. Venez jouer avec les mots, raconter des histoires et des fantaisies, dans l’intimité d’un petit groupe sympathique et bienveillant.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 15 novembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 24 janvier 2027

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 21 mars 2027

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 23 mai 2027

de 10h30 à 12h30

payant

50€ / séance découverte le 13 septembre

puis

200 euros / forfait 4 ateliers pour le duo parent-enfant.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T13:30:50+02:00

fin : 2027-05-23T15:30:50+02:00

Date(s) : 2026-09-13T10:30:00+02:00_2026-09-13T12:30:00+02:00;2026-11-15T10:30:00+02:00_2026-11-15T12:30:00+02:00;2027-01-24T10:30:00+02:00_2027-01-24T12:30:00+02:00;2027-03-21T10:30:00+02:00_2027-03-21T12:30:00+02:00;2027-05-23T10:30:00+02:00_2027-05-23T12:30:00+02:00

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris

https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/atelier-ecriture-parent-enfant.html +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr



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