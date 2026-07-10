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Atelier d’écriture parent-enfant L’Atelier sous les Toits Paris

dimanche 13 septembre 2026 · L'Atelier sous les Toits · Paris

Atelier d’écriture parent-enfant L’Atelier sous les Toits Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 23 mai 2027
Lieu
L'Atelier sous les Toits
Adresse
84, rue de Charenton
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>50€ / séance découverte le 13 septembre</p><p>puis </p><p>200 euros / forfait 4 ateliers pour le duo parent-enfant.</p>

Parent, grand-parent, oncle ou tante, cet atelier ludique vous permet de partager le plaisir de l’écriture et la joie de l’imagination. Spontanéité, écoute et surprises : une façon originale et inventive de revisiter la relation parent-enfant, de s’exprimer et de s’amuser ensemble.

Dans cet atelier créatif, on se retrouve un dimanche tous les 2 mois.

Au menu : des jeux d’écriture, de l’interaction et des échanges. Chacun écrit et lit son texte, puis le groupe échange dans la même convivialité.

  • un enfant de 9 à 14 ans + un parent.
  • 4 familles maximum
  • Pré-requis : pouvoir écrire

Un atelier d’écriture intergénérationnel, à partager en famille avec un enfant de 9 à 14 ans. Venez jouer avec les mots, raconter des histoires et des fantaisies, dans l’intimité d’un petit groupe sympathique et bienveillant.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 15 novembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 24 janvier 2027
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 21 mars 2027
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 23 mai 2027
de 10h30 à 12h30
payant

50€ / séance découverte le 13 septembre

puis

200 euros / forfait 4 ateliers pour le duo parent-enfant.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T13:30:50+02:00
fin : 2027-05-23T15:30:50+02:00
Date(s) : 2026-09-13T10:30:00+02:00_2026-09-13T12:30:00+02:00;2026-11-15T10:30:00+02:00_2026-11-15T12:30:00+02:00;2027-01-24T10:30:00+02:00_2027-01-24T12:30:00+02:00;2027-03-21T10:30:00+02:00_2027-03-21T12:30:00+02:00;2027-05-23T10:30:00+02:00_2027-05-23T12:30:00+02:00

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton  75012 Paris
https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/atelier-ecriture-parent-enfant.html +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr


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