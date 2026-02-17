Atelier d’écriture Saint-Paul-Trois-Châteaux

Atelier d’écriture

16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20

Christophe Cirillo, auteur-compositeur-interprète, vous accompagnera dans l’écriture de textes courts du poème à la chanson.

Christophe Cirillo, singer-songwriter, will help you write short texts, from poems to songs.

