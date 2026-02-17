Atelier d’écriture Saint-Paul-Trois-Châteaux
Atelier d’écriture Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 6 mars 2026.
Atelier d’écriture
16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2026-03-06 18:00:00
fin : 2026-03-13 20:00:00
2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20
Christophe Cirillo, auteur-compositeur-interprète, vous accompagnera dans l’écriture de textes courts du poème à la chanson.
16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr
English :
Christophe Cirillo, singer-songwriter, will help you write short texts, from poems to songs.
L’événement Atelier d’écriture Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence