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Atelier d’écriture Salle de la Poterne Sens

samedi 19 septembre 2026 · Salle de la Poterne · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle de la Poterne
Adresse
21 Boulevard du 14 Juillet
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif

Sens

Atelier d’écriture

Salle de la Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Développez votre créativité à travers un atelier d’écriture accessible et ludique.   .

Salle de la Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 76 02 00  c.bentolila@grand-senonais.fr

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Sens a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Sens et Sénonais

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