AGENDA · Sens
Atelier d’écriture Salle de la Poterne Sens
samedi 19 septembre 2026 · Salle de la Poterne · Sens
Informations pratiques
Sens
Atelier d’écriture
Salle de la Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Développez votre créativité à travers un atelier d’écriture accessible et ludique. .
Salle de la Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 76 02 00 c.bentolila@grand-senonais.fr
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Sens a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Sens et Sénonais
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