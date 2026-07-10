Atelier d’écriture Salle de la Poterne Sens

samedi 19 septembre 2026 · Salle de la Poterne · Sens

Informations pratiques

Sens

Atelier d’écriture

Salle de la Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Développez votre créativité à travers un atelier d’écriture accessible et ludique. .

Salle de la Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 76 02 00 c.bentolila@grand-senonais.fr

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Sens a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Sens et Sénonais