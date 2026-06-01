Atelier dégustation Bulles du monde, La Cité du Vin, Bordeaux

Atelier dégustation Bulles du monde 6 et 7 juin La Cité du Vin Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

À l’occasion du week-end de nos 10 ans, partez à la découverte des vins effervescents à travers les terroirs du monde !

De la méthode traditionnelle à la méthode Charmat, explorez la diversité des approches de vinification qui se cachent derrière ces cuvées festives et laissez-vous surprendre par la richesse des expressions qu’elles révèlent, d’un vignoble à l’autre.

Dans cet atelier, laissez-vous guider par nos sommeliers dans la découverte et la dégustation de trois styles de vins effervescents du monde. Explorez vos sensations dans l’analyse des particularités de chaque méthode d’élaboration.

En partenariat avec nos fidèles partenaires viticoles

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_DEGUST_N0&child=VW_DEG_007&sellItemCode=AFTWK_CLASSIQUE »}]

Célébrez nos 10 ans en découvrant les merveilles des vins effervescents ! dégustation bulle