Atelier dégustation de vins: l’art des accords Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Informations pratiques

Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation de vins: l’art des accords

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Et si un vin pouvait révéler toute la magie d’un accord salé ou sucré ? nous vous proposons 5 accords certains évidents, d’autres plus audacieux… mais toujours savoureux. 40€ -Inscription au 04 71 59 90 64

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Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

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English :

What if a wine could reveal all the magic of a savory or sweet pairing? We’ve put together 5 pairings for you: some are obvious, others more daring… but always delicious. 40? Register by calling 04 71 59 90 64

L’événement Atelier dégustation de vins: l’art des accords Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-30 par Haut Pays du Velay Tourisme