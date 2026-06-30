Atelier dégustation de vins: l’art des accords Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
samedi 26 septembre 2026 · Vins Marcon · Saint-Bonnet-le-Froid
Informations pratiques
Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégustation de vins: l’art des accords
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Et si un vin pouvait révéler toute la magie d’un accord salé ou sucré ? nous vous proposons 5 accords certains évidents, d’autres plus audacieux… mais toujours savoureux. 40€ -Inscription au 04 71 59 90 64
.
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if a wine could reveal all the magic of a savory or sweet pairing? We’ve put together 5 pairings for you: some are obvious, others more daring… but always delicious. 40? Register by calling 04 71 59 90 64
L’événement Atelier dégustation de vins: l’art des accords Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-30 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)
- Atelier dégustation:cépages rares Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 11 juillet 2026
- La journée folle Saint-Bonnet-le-Froid 11 juillet 2026
- St Bonnet le show #4-Concert Extrabal Saint-Bonnet-le-Froid 11 juillet 2026
- St Bonnet le show #4-Concert Dame Cahou et Thierry Saint-Bonnet-le-Froid 13 juillet 2026
- Harmonie et gourmandises Saint-Bonnet-le-Froid 15 juillet 2026