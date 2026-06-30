UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation de vins tour de France Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

samedi 12 septembre 2026 · Vins Marcon · Saint-Bonnet-le-Froid

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Vins Marcon
Adresse
46 Rue du Velay
Ville
43290 Saint-Bonnet-le-Froid
Département
Haute-Loire
Tarif
25 25 25

Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation de vins tour de France

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12 2026-10-03

11h Du pep’s minéral de la Loir à la générosité du Languedoc, en passant par le caractère bien trempé du Sud Ouest….Suivez le guide ! une sélection faite au gré des envies de nos cavistes pour un voyage sensoriel 100% français . 25€
  .

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64  contact@vinsmarcon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11 a.m. From the mineral vibrancy of the Loir to the generosity of the Languedoc, via the bold character of the Southwest… Follow the guide! A selection curated based on our wine merchants’ preferences for a 100% French sensory journey. 25?

L’événement Atelier dégustation de vins tour de France Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-30 par Haut Pays du Velay Tourisme

À voir aussi à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)