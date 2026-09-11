Atelier-dégustation : Le thé sencha – le goût de la tradition Maison de la culture du Japon à Paris Paris
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la culture du Japon à Paris · Paris
Informations pratiques
Après une
présentation de l’histoire du thé japonais, de sa culture et de son origine,
vous assisterez à une démonstration de la cérémonie du sencha. Puis,
nous vous proposerons de préparer vous-même votre propre sencha, le tout
dans un décor inspiré de la fête de Tsukimi.
Au cours de cet
atelier, vous dégusterez plusieurs autres thés verts japonais : gyokuro,
genmaicha et hojicha, accompagnés de quelques pâtisseries
japonaises.
Offrez-vous un
moment tout en douceur pour apprendre à mieux connaître l’art du thé japonais,
mêlant raffinement, élégance, service et partage.
Si l’on entend ces derniers temps beaucoup parler du matcha, il est difficile d’en dire autant des autres thés verts japonais. Pourtant, ils font partie intégrante de la culture et du quotidien japonais. La maison Jugetsudo, désireuse de transmettre l’art du thé japonais, vous invite à découvrir le sencha ainsi que d’autres thés verts japonais. La maître de cérémonie du sencha Yukiko Okada de l’école de Higashi Abe se joindra également à cet atelier.
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 15h00
payant
30 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:00:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis
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