Informations pratiques

Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation Vallée du Rhône Nord

Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 17:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

17h L’Ardèche, c’est aussi le territoire de crus tels que Saint-Joseph, Saint-Péray ou encore Cornas. Invitez-les dans vos palais.

30€. Sur réservation

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Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

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English :

17h The Ardèche is also home to crus such as Saint-Joseph, Saint-Péray and Cornas. Invite them to your palate.

30?. On reservation

L’événement Atelier dégustation Vallée du Rhône Nord Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-30 par Haut Pays du Velay Tourisme