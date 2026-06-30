Atelier dégustation Vallée du Rhône Nord Saint-Bonnet-le-Froid
samedi 31 octobre 2026 · Saint-Bonnet-le-Froid
Informations pratiques
Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégustation Vallée du Rhône Nord
Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
17h L’Ardèche, c’est aussi le territoire de crus tels que Saint-Joseph, Saint-Péray ou encore Cornas. Invitez-les dans vos palais.
30€. Sur réservation
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Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
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English :
17h The Ardèche is also home to crus such as Saint-Joseph, Saint-Péray and Cornas. Invite them to your palate.
30?. On reservation
L’événement Atelier dégustation Vallée du Rhône Nord Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-30 par Haut Pays du Velay Tourisme
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