Atelier des petits graveurs, Le Chevalet, Noyon
samedi 19 septembre 2026 · Le Chevalet · Noyon
Informations pratiques
Atelier des petits graveurs 19 et 20 septembre Le Chevalet Oise
Limité à 12 enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Viens t’initier aux techniques de la gravure sur polystyrène. Une occasion unique de découvrir cet art fascinant et méconnu ! Accessible aux enfants de 5 à 8 ans.
Le Chevalet Place Aristide Briand, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344932820 https://www.ville-noyon.fr/bouger-et-sortir/culture/le-theatre-du-chevalet Inauguré en décembre 1999, le théâtre actuel remplace le premier théâtre de la ville construit au début du XXe siècle. Son architecture se veut un mélange entre modernité et ancien par la brique et le béton. Sa façade en verre reflète les tours de la Cathédrale.
Le Théâtre du Chevalet propose chaque année une programmation qui allie qualité artistique et accessibilité au plus grand nombre. Son projet s’articule autour de trois axes : la diffusion de spectacles vivants, l’accompagnement des équipes professionnelles et l’éducation artistique et culturelle.
Viens t’initier aux techniques de la gravure sur polystyrène. Une occasion unique de découvrir cet art fascinant et méconnu ! Accessible aux enfants de 5 à 8 ans.
©Ville de Noyon
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