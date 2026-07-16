Atelier « Déséquilibre », Carré d’art, Nîmes

Informations pratiques

Atelier « Déséquilibre » 19 et 20 septembre Carré d’art Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Choisir un ou plusieurs papiers Canson colorés ou blancs et créer du volume, des formes à partir d’une feuille plate.

Carré d’art Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie +33466763570 https://www.carreartmusee.com Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d’art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres. Parking : Maison Carrée, 9 places d’Assas. Tél : 04 66 67 26 76 (431 places dont 11 PMR) Bus : lignes 2, 3, A, B, C, D, I, J (arrêts Carré d’Art, Antonin, Rue Racine) Bâtiment accessible à tous

Choisir un ou plusieurs papiers Canson colorés ou blancs et créer du volume, des formes à partir d’une feuille plate.

© Adagp,Paris