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Atelier « Déséquilibre », Carré d’art, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Carré d'art · Nîmes

Atelier « Déséquilibre », Carré d’art, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Carré d'art
Adresse
Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Atelier « Déséquilibre » 19 et 20 septembre Carré d’art Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Choisir un ou plusieurs papiers Canson colorés ou blancs et créer du volume, des formes à partir d’une feuille plate.

Carré d’art Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie +33466763570 https://www.carreartmusee.com Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d’art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres. Parking : Maison Carrée, 9 places d’Assas. Tél : 04 66 67 26 76 (431 places dont 11 PMR) Bus : lignes 2, 3, A, B, C, D, I, J (arrêts Carré d’Art, Antonin, Rue Racine) Bâtiment accessible à tous
Choisir un ou plusieurs papiers Canson colorés ou blancs et créer du volume, des formes à partir d’une feuille plate.

© Adagp,Paris

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