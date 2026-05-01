Atelier dessin avec modèle vivant Salle Jules FERRY Lauzun

Lauzun

Atelier dessin avec modèle vivant

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 13:30:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous invite à un atelier de dessin avec un modèle vivant animé par Claire Scofield. Tout le matériel est fourni. Sur réservation.

L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous invite à un atelier de dessin avec un modèle vivant animé par Claire Scofield. Tout le matériel est fourni. Sur réservation. .

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier dessin avec modèle vivant

The association Lauzun Ateliers, Création, Découverte invites you to a drawing workshop with a live model led by Claire Scofield. All materials provided. Please reserve in advance.

L’événement Atelier dessin avec modèle vivant Lauzun a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Lauzun