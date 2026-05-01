Atelier dessin avec modèle vivant Salle Jules FERRY Lauzun
Atelier dessin avec modèle vivant Salle Jules FERRY Lauzun dimanche 31 mai 2026.
Lauzun
Atelier dessin avec modèle vivant
Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 13:30:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous invite à un atelier de dessin avec un modèle vivant animé par Claire Scofield. Tout le matériel est fourni. Sur réservation.
L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous invite à un atelier de dessin avec un modèle vivant animé par Claire Scofield. Tout le matériel est fourni. Sur réservation. .
Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier dessin avec modèle vivant
The association Lauzun Ateliers, Création, Découverte invites you to a drawing workshop with a live model led by Claire Scofield. All materials provided. Please reserve in advance.
L’événement Atelier dessin avec modèle vivant Lauzun a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Lauzun
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