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Atelier dessin avec modèle vivant Salle Jules FERRY Lauzun

Atelier dessin avec modèle vivant Salle Jules FERRY Lauzun

Atelier dessin avec modèle vivant Salle Jules FERRY Lauzun dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Salle Jules FERRY

Adresse : Boulevard de la Sablière

Ville : 47410 Lauzun

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif

Lauzun

Atelier dessin avec modèle vivant

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 13:30:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous invite à un atelier de dessin avec un modèle vivant animé par Claire Scofield. Tout le matériel est fourni. Sur réservation.
L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous invite à un atelier de dessin avec un modèle vivant animé par Claire Scofield. Tout le matériel est fourni. Sur réservation.   .

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier dessin avec modèle vivant

The association Lauzun Ateliers, Création, Découverte invites you to a drawing workshop with a live model led by Claire Scofield. All materials provided. Please reserve in advance.

L’événement Atelier dessin avec modèle vivant Lauzun a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Lauzun

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