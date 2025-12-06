Repas du club des Hirondelles

Salle polyvalente Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le club des Aînés Ruraux Les Hirondelles vous propose leur repas.

Le club des Aînés Ruraux Les Hirondelles vous propose leur repas. .

Salle polyvalente Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 07 36

English : Repas du club des Hirondelles

The Aînés Ruraux club Les Hirondelles is hosting a meal.

L’événement Repas du club des Hirondelles Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun