Concours de de float tube Lauzun
Concours de de float tube Lauzun dimanche 17 mai 2026.
Saint-Colomb-de-Lauzun
Concours de float tube
Lac des Graoussettes Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:20:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Venez participer au concours de Float Tube par le Comité Départemental de Pêche Sportive du Lot-et-Garonne en partenariat avec l’AAPPMA de Lauzun, au lac des Graoussettes. Tout les pêcheurs seront récompensés.
Venez participer au concours de Float Tube par le Comité Départemental de Pêche Sportive du Lot-et-Garonne en partenariat avec l’AAPPMA de Lauzun, au lac des Graoussettes. Tout les pêcheurs seront récompensés. .
Lac des Graoussettes Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 84 00
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English : Concours de float tube
Come and take part in the Float Tube competition organized by the Comité Départemental de Pêche Sportive du Lot-et-Garonne in partnership with the AAPPMA de Lauzun, at Lac de Lauzun and Les Graoussettes. All anglers will be rewarded.
L’événement Concours de float tube Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays de Lauzun
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