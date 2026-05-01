Concours de de float tube Lauzun

Saint-Colomb-de-Lauzun

Concours de float tube

Lac des Graoussettes Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:20:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Venez participer au concours de Float Tube par le Comité Départemental de Pêche Sportive du Lot-et-Garonne en partenariat avec l’AAPPMA de Lauzun, au lac des Graoussettes. Tout les pêcheurs seront récompensés.

Venez participer au concours de Float Tube par le Comité Départemental de Pêche Sportive du Lot-et-Garonne en partenariat avec l’AAPPMA de Lauzun, au lac des Graoussettes. Tout les pêcheurs seront récompensés. .

Lac des Graoussettes Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 84 00

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English : Concours de float tube

Come and take part in the Float Tube competition organized by the Comité Départemental de Pêche Sportive du Lot-et-Garonne in partnership with the AAPPMA de Lauzun, at Lac de Lauzun and Les Graoussettes. All anglers will be rewarded.

L’événement Concours de float tube Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays de Lauzun