Lauzun

Micro-Folie Atelier Anthotype au lac

Au lac Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la fête de la nature, la Micro-Folie organise un atelier d’initiation à l’identification des végétaux du lac suivi d’un ateliers anthotype (technique d’impression solaire). Ateliers gratuit d’une durée de 1h30 sur réservation via la Micro-Folie.

À l’occasion de la fête de la nature, la Micro-Folie organise un atelier d’initiation à l’identification des végétaux du lac suivi d’un ateliers anthotype (technique d’impression solaire). Ateliers gratuit d’une durée de 1h30 sur réservation via la Micro-Folie. .

Au lac Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie Atelier Anthotype au lac

To mark the Fête de la Nature, the Micro-Folie is organizing an introductory workshop on identifying lake plants, followed by an anthotype workshop (solar printing technique). Free workshops lasting 1h30, bookable via Micro-Folie.

L’événement Micro-Folie Atelier Anthotype au lac Lauzun a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Lauzun