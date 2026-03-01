Atelier dessin: Crée ton personnage de BD ! avec Moon Li Monts

Atelier dessin: Crée ton personnage de BD ! avec Moon Li

13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

2026-03-28

Atelier dessin: Crée ton personnage de BD ! avec Moon Li Le samedi 28 mars 2026 de 14h00 à 16h00

Dans le cadre du Festival du Livre jeunesse du réseau des bibliothèques Touraine Vallée de l’Indre, venez participer à cet atelier créatif animé par l’illustratrice Moon Li !

A destination des enfants à partir de 9 ans.

Les réservations seront ouvertes à partir du 07 mars. .

13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr

English :

Drawing workshop: Create your own comic book character! with Moon Li

As part of the Touraine Vallée de l’Indre library network’s Children’s Book Festival, come and meet author Emmanuel Bourdier, and leave with a signed book!

