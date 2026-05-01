Atelier dessin (dès 7 ans) BFM Aurence Limoges
Atelier dessin (dès 7 ans) BFM Aurence Limoges mercredi 27 mai 2026.
Limoges
Atelier dessin (dès 7 ans)
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Partons au bord de la rivière de l’Aurence, au pied de la bibliothèque accompagnés de l’autrice et illustratrice Isabelle Simler qui nous fera observer et croquer la nature dans ses petits détails.
Inscriptions auprès de la bibliothèque. .
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85
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English : Atelier dessin (dès 7 ans)
L’événement Atelier dessin (dès 7 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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