AGENDA · Colombes
Atelier « Dessiner avec la lumière : découverte du sténopé » (8-10 ans), Médiathèque Françoise Giroud, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Giroud · Colombes
Informations pratiques
Atelier « Dessiner avec la lumière : découverte du sténopé » (8-10 ans) Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Françoise Giroud Hauts-de-Seine
Atelier limité à 8 enfants, en binôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Atelier sténopé par la photographe colombienne Nathalie Seroux.
Médiathèque Françoise Giroud 1 rue Jules Michelet, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147805738 http://mediatheques.colombes.fr/index
Atelier avec la photographe Nathalie Seroux
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