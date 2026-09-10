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Atelier « Dessiner avec la lumière : découverte du sténopé » (8-10 ans), Médiathèque Françoise Giroud, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Giroud · Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Françoise Giroud
Adresse
1 rue Jules Michelet, 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Atelier limité à 8 enfants, en binôme

Atelier « Dessiner avec la lumière : découverte du sténopé » (8-10 ans) Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Françoise Giroud Hauts-de-Seine

Atelier limité à 8 enfants, en binôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Atelier sténopé par la photographe colombienne Nathalie Seroux.

Médiathèque Françoise Giroud 1 rue Jules Michelet, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147805738 http://mediatheques.colombes.fr/index
Atelier avec la photographe Nathalie Seroux

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