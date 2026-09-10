Informations pratiques

Atelier « Dessiner avec la lumière : découverte du sténopé » (8-10 ans) Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Françoise Giroud Hauts-de-Seine

Atelier limité à 8 enfants, en binôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Atelier sténopé par la photographe colombienne Nathalie Seroux.

Médiathèque Françoise Giroud 1 rue Jules Michelet, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147805738 http://mediatheques.colombes.fr/index

Atelier avec la photographe Nathalie Seroux