UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Colombes

Visite de la Bourse du travail de Colombes, Bourse du Travail de Colombes, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Bourse du Travail de Colombes · Colombes

Visite de la Bourse du travail de Colombes, Bourse du Travail de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bourse du Travail de Colombes
Adresse
18 rue de l'Indépendance 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Entrée libre.

Visite de la Bourse du travail de Colombes 19 et 20 septembre Bourse du Travail de Colombes Hauts-de-Seine

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la Bourse du Travail de Colombes
Journées portes ouvertes avec exposition sur l’Histoire des Bourses du Travail et moment convivial (repas en musique).

Bourse du Travail de Colombes 18 rue de l’Indépendance 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 06 82 48 84 05 Proximité de la gare de Colombes (ligne L à partir de St Lazare).
Bus 378 et 304.
Visite commentée

©cfdt

À voir aussi à Colombes (Hauts-de-Seine)