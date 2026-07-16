Visite de la Bourse du travail de Colombes, Bourse du Travail de Colombes, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Bourse du Travail de Colombes · Colombes
Informations pratiques
Visite de la Bourse du travail de Colombes 19 et 20 septembre Bourse du Travail de Colombes Hauts-de-Seine
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de la Bourse du Travail de Colombes
Journées portes ouvertes avec exposition sur l’Histoire des Bourses du Travail et moment convivial (repas en musique).
Bourse du Travail de Colombes 18 rue de l’Indépendance 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 06 82 48 84 05 Proximité de la gare de Colombes (ligne L à partir de St Lazare).
Bus 378 et 304.
Visite commentée
©cfdt
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