Exposition photographique : « Promenade dans le passé de la Coulée verte », Coulée verte, Colombes

Informations pratiques

Exposition photographique : « Promenade dans le passé de la Coulée verte » 19 et 20 septembre Coulée verte Hauts-de-Seine

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Sur les 900 mètres du parcours, vous découvrirez le fonctionnement de l’ancienne ligne de chemin de fer appelée « le raccordement de Colombes » au moyen de panneaux disposés aux endroits marquants.

Coulée verte 107 bis rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 84 91 61 Installée sur une ancienne voie ferrée, la Coulée Verte offre de belles balades. Ayant pour objectif la préservation de l’habitat des espèces qu’elle abrite, elle a été semées de prairies pour attirer encore plus d’insectes et par conséquent plus d’oiseaux.

Exposition photographique « Promenade dans le passé de la Coulée verte »

© Ville de Colombes