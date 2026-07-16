Atelier enfant « La broderie sur photo », Microfolie de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Atelier enfant « La broderie sur photo » Samedi 19 septembre, 10h30 Microfolie de Colombes Hauts-de-Seine

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez apprendre quelques points de broderie pour décorer des reproductions d’anciennes photos et leur donner une nouvelle jeunesse !

Microfolie de Colombes 24 rue Jean-Jacques-Rousseau 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France https://mediatheques.colombes.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.colombes.fr »}]

Atelier « La broderie sur photo »

© Ville de Colombes