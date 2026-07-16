Atelier enfant « La broderie sur photo », Microfolie de Colombes, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Microfolie de Colombes · Colombes
Informations pratiques
Atelier enfant « La broderie sur photo » Samedi 19 septembre, 10h30 Microfolie de Colombes Hauts-de-Seine
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Venez apprendre quelques points de broderie pour décorer des reproductions d’anciennes photos et leur donner une nouvelle jeunesse !
Microfolie de Colombes 24 rue Jean-Jacques-Rousseau 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France https://mediatheques.colombes.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.colombes.fr »}]
Atelier « La broderie sur photo »
© Ville de Colombes
À voir aussi à Colombes (Hauts-de-Seine)
- Les chauves-souris en hibernation, wagon exposition de la Coulée Verte de Colombes, Colombes 24 août 2026
- Les chauves-souris en hibernation, La Coulée Verte de Colombes, Colombes 24 août 2026
- Les chauves-souris en hibernation, « Le chalet » de la Coulée Verte de Colombes, Colombes 26 août 2026
- Animation chauves-souris, La Coulée Verte de Colombes, Colombes 26 août 2026
- Nuit internationale de la Chauve-souris, Maison du garde barrière, Colombes 28 août 2026