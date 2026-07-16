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Atelier enfant « La broderie sur photo », Microfolie de Colombes, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Microfolie de Colombes · Colombes

Atelier enfant « La broderie sur photo », Microfolie de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Microfolie de Colombes
Adresse
24 rue Jean-Jacques-Rousseau 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Pour les enfants de 6 à 12 ans

Atelier enfant « La broderie sur photo » Samedi 19 septembre, 10h30 Microfolie de Colombes Hauts-de-Seine

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez apprendre quelques points de broderie pour décorer des reproductions d’anciennes photos et leur donner une nouvelle jeunesse !

Microfolie de Colombes 24 rue Jean-Jacques-Rousseau 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France https://mediatheques.colombes.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.colombes.fr »}]
Atelier « La broderie sur photo »

© Ville de Colombes

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