Exposition Colombes 1939-1945 La vie en période risquée., Maison des anciens combattants, Colombes

Informations pratiques

Exposition Colombes 1939-1945 La vie en période risquée. 19 et 20 septembre Maison des anciens combattants Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Par l’Association des Anciens combattants

Maison des anciens combattants 7, rue du Maréchal Joffre, 92700 Colombes Colombes 92700 Vallées Hauts-de-Seine Île-de-France 0663248895

Par l’Association des Anciens combattants