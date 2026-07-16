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AGENDA · Colombes

Exposition Colombes 1939-1945 La vie en période risquée., Maison des anciens combattants, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Maison des anciens combattants · Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des anciens combattants
Adresse
7, rue du Maréchal Joffre, 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine

Exposition Colombes 1939-1945 La vie en période risquée. 19 et 20 septembre Maison des anciens combattants Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Par l’Association des Anciens combattants

Maison des anciens combattants 7, rue du Maréchal Joffre, 92700 Colombes Colombes 92700 Vallées Hauts-de-Seine Île-de-France 0663248895
Par l’Association des Anciens combattants

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