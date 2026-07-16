AGENDA · Colombes
Exposition Colombes 1939-1945 La vie en période risquée., Maison des anciens combattants, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Maison des anciens combattants · Colombes
Informations pratiques
Exposition Colombes 1939-1945 La vie en période risquée. 19 et 20 septembre Maison des anciens combattants Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Par l’Association des Anciens combattants
Maison des anciens combattants 7, rue du Maréchal Joffre, 92700 Colombes Colombes 92700 Vallées Hauts-de-Seine Île-de-France 0663248895
Par l’Association des Anciens combattants
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