Conférence « La Ville et les milieux urbains : Un monde social saisi par la photographie », Médiathèque Jacques Prévert, Colombes

Informations pratiques

Conférence « La Ville et les milieux urbains : Un monde social saisi par la photographie » Vendredi 18 septembre, 18h00 Médiathèque Jacques Prévert Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

À partir d’images de la ville, cette conférence propose d’observer les espaces urbains comme des lieux de rencontres, de circulations, d’inégalités et d’inventions quotidiennes. Rues, marchés, transports, immeubles, espaces publics et interstices deviennent autant de milieux où se révèlent des formes spécifiques de vie sociale, de rapports sociaux et de manières d’habiter.

Par le socio-photographe François Cardi

Médiathèque Jacques Prévert 6 Pass. Jacques Prévert, 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147848546 http://mediatheques.colombes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.colombes.fr »}]

Conférence « La Ville et les milieux urbains : Un monde social saisi par la photographie »

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