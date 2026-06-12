Atelier dessins musicaux avec Architectes de nos rêves, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026 Salon de thé Chez Céline Belfort
Atelier dessins musicaux avec Architectes de nos rêves, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026 Salon de thé Chez Céline Belfort samedi 20 juin 2026.
Belfort
Atelier dessins musicaux avec Architectes de nos rêves, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026
Salon de thé Chez Céline Rue du Canon d’Or Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre des 30 ans de la Poudrière
Après une découverte de l’exposition, découvrez le dessin musical à la façon d’Angèle, écoutez Séverine jouer de la harpe et créez à votre tour vos propres dessins musicaux !
Architectes de nos rêves
Poète, interprète Angèle Casanova
Compositrice, interprète (harpe) Séverine Nest
Poétesse, autrice, Angèle Casanova a publié 6 livres à ce jour, à destination des enfants comme des adultes. Elle crée également des livres d’artistes, participe à des expositions, propose des lectures à voix haute, des performances artistiques ainsi que des ateliers d’écriture, essentiellement dans le Territoire de Belfort. Le Magasin numéro 3 (MN3) est son atelier d’artiste.
Sculpteur et musicienne, Séverine Nest participe à de nombreux projets dans la région des expositions, des boutiques de créateurs, des commandes d’œuvres pour des particuliers et des collectivités, la création de contes musicaux, des concerts de musiques improvisées, l’animation d’ateliers de pratiques artistiques pour différents publics. .
Salon de thé Chez Céline Rue du Canon d’Or Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 98 51 26 chezceline.belfort@gmail.com
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English : Atelier dessins musicaux avec Architectes de nos rêves, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026
L’événement Atelier dessins musicaux avec Architectes de nos rêves, autour de l’exposition Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026 Belfort a été mis à jour le 2026-06-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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