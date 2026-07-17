Atelier d’éveil thermal – Les petits curistes, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André
lundi 19 octobre 2026 · Musée Hector-Berlioz · La Côte-Saint-André
Informations pratiques
Atelier d’éveil thermal – Les petits curistes 19 – 28 octobre Musée Hector-Berlioz Isère
Gratuit | Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T10:15:00+02:00 – 2026-10-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-10-28T10:15:00+01:00 – 2026-10-28T10:45:00+01:00
Atelier d’éveil thermal
Les petits curistes
Entre mini-concert, mouvements et détente, les tout-petits expérimentent la vie de curiste au XIXᵉ siècle !
Animé par La Ménestrelle
Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]
Un atelier pour permettre aux tout-petits d’expérimenter la vie de curiste.
© La Ménestrelle
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