Atelier d’éveil thermal – Les petits curistes, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Atelier d’éveil thermal – Les petits curistes 19 – 28 octobre Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T10:15:00+02:00 – 2026-10-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-10-28T10:15:00+01:00 – 2026-10-28T10:45:00+01:00

Atelier d’éveil thermal

Les petits curistes

Entre mini-concert, mouvements et détente, les tout-petits expérimentent la vie de curiste au XIXᵉ siècle !

Animé par La Ménestrelle

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Un atelier pour permettre aux tout-petits d’expérimenter la vie de curiste.

© La Ménestrelle