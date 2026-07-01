Visite guidée dégustation de l’exposition temporaire Hector prend les eaux ! Entre thermalisme et divertissement, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André
dimanche 19 juillet 2026 · Musée Hector-Berlioz · La Côte-Saint-André
Informations pratiques
Visite guidée dégustation de l’exposition temporaire Hector prend les eaux ! Entre thermalisme et divertissement 19 juillet – 13 décembre, certains dimanches Musée Hector-Berlioz Isère
4€/pers. | Gratuit -18 ans | Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-12-13T14:00:00+01:00 – 2026-12-13T15:30:00+01:00
Visite guidée dégustation
Exposition temporaire Hector prend les eaux ! Entre thermalisme et divertissement
Visite guidée dégustation de l’exposition temporaire Hector prend les eaux ! Entre thermalisme et divertissement
Découvrez l’atmosphère privilégiée des stations thermales au temps d’Hector Berlioz, entre thermalisme et divertissements. Puis, profitez, tel un « curiste », d’une dégustation d’eaux… minérales !
Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]
Découvrez l’atmosphère privilégiée des stations thermales au temps d’Hector Berlioz, entre thermalisme et divertissements. visite guidée exposition
© Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère
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