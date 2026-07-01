Concert – Au fil de l’eau, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André
dimanche 12 juillet 2026 · Musée Hector-Berlioz · La Côte-Saint-André
Informations pratiques
Concert – Au fil de l’eau Dimanche 12 juillet, 16h00 Musée Hector-Berlioz Isère
Gratuit | Placement assis dans le jardin du musée dans la limite des places disponibles | En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André, placement debout, pensez à apporter votre pliant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00
Concert
Au fil de l’eau
Jocelyne Lucas (soprano) ; Gilles Lefèvre (violon) ; Julien Marcoux (harpe)
Ce trio vous invite pour un voyage lyrique et romantique au fil de l’eau. Au programme des mélodies de Berlioz, Saint-Saëns, Massenet, Donizetti ou Schumann…
Un concert proposé dans le cadre de la saison culturelle « Eau quelle histoire », portée par le Département de l’Isère.
Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]
Concert au fil de l’eau avec au programme des mélodies de Berlioz, Saint-Saëns, Massenet, Donizetti et Schumann… concert violon
© DR
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