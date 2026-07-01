Concert – Belledonne Trad Orchestra, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Concert – Belledonne Trad Orchestra Dimanche 5 juillet, 16h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Placement assis dans le jardin du musée dans la limite des places disponibles | En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André, placement debout, pensez à apporter votre pliant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Concert

Belledonne Trad Orchestra

Né au cœur des Alpes, sous la direction de Christophe Peloil, le Belledonne Trad Orchestra est un orchestre intergénérationnel du bassin grenoblois de 45 musiciens. À travers des airs traditionnels irlandais, celtiques et des compositions originales, le BTO vous invite à un voyage entre étendue d’eau et nature verdoyante !

Un concert proposé dans le cadre de la saison culturelle « Eau quelle histoire ! », portée par le Département de l’Isère.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Le Belledonne Trad Orchestra vous invite à un voyage aux sons des airs traditionnels celtiques et de la « Belle Voyageuse » de Berlioz. concert orchestre

© Delphine Peloil