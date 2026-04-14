Atelier d’illustration avec CSIL Vendresse Médiathèque de Vendresse Vendresse
Atelier d’illustration avec CSIL Vendresse Médiathèque de Vendresse Vendresse mercredi 9 septembre 2026.
Vendresse
Atelier d’illustration avec CSIL Vendresse
Médiathèque de Vendresse 1 rue de la gare Vendresse Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Le 9 septembre à 10h à la Médiathèque de Vendresse L’illustratrice Csil vous invite à découvrir son univers graphique le temps d’un atelier parents-enfants.Petits et grands auront l’occasion d’explorer différentes techniques d’illustration, de jouer avec les formes, les couleurs et les textures, et de laisser libre cours à leur inventivité. Durée 1h30 Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons
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Médiathèque de Vendresse 1 rue de la gare Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 6 43 80 52 40 bibliothequedevendresse@gmail.com
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English :
September 9 at 10 a.m. at Médiathèque de Vendresse Illustrator Csil invites you to discover her graphic universe in a parent-child workshop, where young and old alike can explore different illustration techniques, play with shapes, colors and textures, and give free rein to their inventiveness…? Duration: 1h30 Discover the rest of the Seasonal Pages program
L’événement Atelier d’illustration avec CSIL Vendresse Vendresse a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme
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