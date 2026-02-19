Halloween au domaine de Vendresse

Domaine de Vendresse Vendresse Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée du domaine de Vendresse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Animations durant les vacances sur le thème de l’automne et d’Halloween. Faites vous joyeusement peur pour Halloween ! Concours de déguisement, fabrication de balai, de potions magiques et de nombreuses autres surprises sont au rendez-vous.

Domaine de Vendresse Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 57 73 info@domaine-de-vendresse.fr

English :

Autumn and Halloween-themed vacation activities. Get your Halloween scare on! Disguise contests, broom-making, magic potions and lots of other surprises await you.

L’événement Halloween au domaine de Vendresse Vendresse a été mis à jour le 2026-02-18 par Ardennes Tourisme