Halloween au domaine de Vendresse Vendresse

Domaine de Vendresse Vendresse Ardennes
Tarif : 8 – 8 – 0 EUR
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-01
2026-10-17
Animations durant les vacances sur le thème de l’automne et d’Halloween. Faites vous joyeusement peur pour Halloween ! Concours de déguisement, fabrication de balai, de potions magiques et de nombreuses autres surprises sont au rendez-vous.
Domaine de Vendresse Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 57 73 info@domaine-de-vendresse.fr
Autumn and Halloween-themed vacation activities. Get your Halloween scare on! Disguise contests, broom-making, magic potions and lots of other surprises await you.
