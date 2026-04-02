Gaïa Festival Chants du monde Vendresse
Gaïa Festival Chants du monde Vendresse samedi 12 septembre 2026.
Vendresse
Gaïa Festival Chants du monde
Rue du couvent des cordeliers Vendresse Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Aire de camping
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Un festival unique au cœur des Ardennes, dans Le Domaine de la Cassine en Ardennes. Un moment de bien-être avec des concerts créant une atmosphère apaisante. Des ateliers d’une grande variétés. Une restauration qui mettra à l’honneur le local. Un espace famille. Des artisans avec leurs savoir-faires. Un espace camping pour vous accueillir.
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Rue du couvent des cordeliers Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88 Lesmeditationsdalisea@gmail.com
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English :
A unique festival in the heart of the Ardennes, at Le Domaine de la Cassine. A moment of well-being with concerts creating a soothing atmosphere. A wide variety of workshops. Catering featuring local produce. A family area. Craftsmen with their know-how. A camping area to welcome you.
L’événement Gaïa Festival Chants du monde Vendresse a été mis à jour le 2026-04-02 par Ardennes Tourisme
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