Vendresse

Gaïa Festival Chants du monde

Rue du couvent des cordeliers Vendresse Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Aire de camping

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Un festival unique au cœur des Ardennes, dans Le Domaine de la Cassine en Ardennes. Un moment de bien-être avec des concerts créant une atmosphère apaisante. Des ateliers d’une grande variétés. Une restauration qui mettra à l’honneur le local. Un espace famille. Des artisans avec leurs savoir-faires. Un espace camping pour vous accueillir.

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Rue du couvent des cordeliers Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88 Lesmeditationsdalisea@gmail.com

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English :

A unique festival in the heart of the Ardennes, at Le Domaine de la Cassine. A moment of well-being with concerts creating a soothing atmosphere. A wide variety of workshops. Catering featuring local produce. A family area. Craftsmen with their know-how. A camping area to welcome you.

L’événement Gaïa Festival Chants du monde Vendresse a été mis à jour le 2026-04-02 par Ardennes Tourisme