Son et lumières sur un haut fourneau du XIXème siècle, Domaine de Vendresse, Vendresse

Informations pratiques

Son et lumières sur un haut fourneau du XIXème siècle 19 et 20 septembre Domaine de Vendresse Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire industrielle des Ardennes !

Le majestueux haut fourneau du XIXème siècle, témoin du passé métallurgique du territoire, vous ouvre ses portes. Venez découvrir ce site exceptionnel où le feu, le fer et l’ingéniosité des hommes ont marqué l’histoire locale.

Rendez-vous au Domaine de Vendresse pour un week-end unique dédié à la découverte et à la mémoire.

Domaine de Vendresse 11 rue du Haut Fourneau, 08160 Vendresse Vendresse 08160 Ardennes Grand Est 03 24 35 57 73 http://www.domaine-de-vendresse.fr/ Le haut-fourneau de Vendresse est une installation industrielle créée entre 1822 et 1824 par le maître de forges ardennais Jean-Nicolas Gendarme sur un site ayant une activité de production de fer depuis la deuxième moitié du XVIe siècle.

C’est devenu aujourd’hui un site touristique transmettant de façon ludique la mémoire de cette activité métallurgique dans les lieux-mêmes où elle était exercée. Parking gratuit.

Plongez au cœur de l’histoire industrielle des Ardennes !

©David Truillard