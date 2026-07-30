Informations pratiques

Vendresse

Son et lumières sur un haut fourneau Journées européennes du patrimoine

11 rue du haut fourneau Vendresse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Plongez au cœur de l’histoire industrielle des Ardennes ! Le majestueux haut fourneau du XIXème siècle, témoin du passé métallurgique du territoire, vous ouvre ses portes. Venez découvrir ce site exceptionnel où le feu, le fer et l’ingéniosité des hommes ont marqué l’histoire locale. Rendez-vous au Domaine de Vendresse pour un week-end unique dédié à la découverte et à la mémoire. De 10h à 18h

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11 rue du haut fourneau Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 57 73

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English :

Dive into the heart of the Ardennes’ industrial history! The majestic 19th-century blast furnace, a testament to the region’s metallurgical past, welcomes you. Come discover this exceptional site where fire, iron, and human ingenuity have shaped local history. Head to the Domaine de Vendresse for a unique weekend dedicated to discovery and remembrance. From 10 a.m. to 6 p.m.

L’événement Son et lumières sur un haut fourneau Journées européennes du patrimoine Vendresse a été mis à jour le 2026-07-30 par Ardennes Tourisme