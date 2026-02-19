Le ciné Cassine Vendresse
Le ciné Cassine Vendresse samedi 19 septembre 2026.
Le ciné Cassine
Vendresse Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Une projection en plein air dans un cadre exceptionnel.Une façon différente pour partager le cinéma. Plus d’infos sur l’évènement prochainement
.
Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 44 84 infos@la-cassine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An open-air screening in an exceptional setting a different way of sharing cinema. More info on the event soon
L’événement Le ciné Cassine Vendresse a été mis à jour le 2026-02-18 par Ardennes Tourisme