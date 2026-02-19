La Cassine en Ardenne© Spectacle Folles années La Cassine Vendresse

La Cassine en Ardenne© Spectacle Folles années

La Cassine 9, rue du couvent des cordeliers Vendresse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Du 17 Juillet au 15 Août, les vendredis et les samedis Du rêve à la réalité. Paris, années 1920. Anna quitte sa province pour vivre de la scène dans un cabaret dirigé par Denise et Georges, couple aussi fascinant qu’inquiétant. Durant ce temps, Henri, son frère, et ses amis cachent un lourd secret de guerre. Alors que les idéaux s’effritent et que les tensions montent, leurs destins s’entremêlent jusqu’à une nuit explosive où rien ne sera plus comme avant. UN CONCEPT HORS DU COMMUN Embarquez à bord d’une tribune mobile & couverte unique en Europe qui se déplace au fil des scènes sur 300 mètres et vous offre la plus grande scène du Grand Est.​Départ du Couvent des Cordeliers, arrivée aux ruines du château vous suivez les protagonistes tout au long de l’histoire.Le tout est orchestré par une équipe 100% bénévole qui fait tout jeu, costumes, décors, cuisine, entretien… Retrouvez toutes les informations concernant le spectacle Folles Années à la Cassine sur le site www.la-cassine.com Infos supplémentaires et réservation

.

La Cassine 9, rue du couvent des cordeliers Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 44 84 infos@la-cassine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 17 to August 15, Fridays and Saturdays From dream to reality. Paris, 1920s. Anna leaves her home province to make a living as a stage actress in a cabaret run by Denise and Georges, a couple as fascinating as they are disturbing. Meanwhile, her brother Henri and his friends hide a dark war secret. As ideals crumble and tensions rise, their destinies intertwine until one explosive night, when nothing will ever be the same again. A UNIQUE CONCEPT Embark aboard a mobile & covered grandstand, the only one of its kind in Europe, which moves over 300 meters as the scenes unfold, giving you the largest stage in the Grand Est region of France. Departing from the Cordeliers Convent, arriving at the castle ruins: you follow the protagonists throughout the story, orchestrated by a 100% volunteer team who do everything: acting, costumes, sets, cooking, maintenance? For full details of the Folles Années show at La Cassine, visit www.la-cassine.com Further information and reservations

L’événement La Cassine en Ardenne© Spectacle Folles années Vendresse a été mis à jour le 2026-02-18 par Ardennes Tourisme