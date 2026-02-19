Journées Européennes du Patrimoine à La Cassine La Cassine Vendresse

Journées Européennes du Patrimoine à La Cassine

La Cassine 9, rue du Couvent des Cordeliers Vendresse Ardennes

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

2026-09-19

Une immersion dans l’histoire et le patrimoine du site, avec visites, temps d’échanges et découvertes pour tous. Plus d’infos à venir.Consulter les évènements de la Cassine

La Cassine 9, rue du Couvent des Cordeliers Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 44 84 infos@la-cassine.com

English :

Immerse yourself in the history and heritage of the site, with visits, discussions and discoveries for all. More info to come.see La Cassine events

