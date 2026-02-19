Journées Européennes du Patrimoine à La Cassine La Cassine Vendresse
Journées Européennes du Patrimoine à La Cassine La Cassine Vendresse samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine à La Cassine
La Cassine 9, rue du Couvent des Cordeliers Vendresse Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Une immersion dans l’histoire et le patrimoine du site, avec visites, temps d’échanges et découvertes pour tous. Plus d’infos à venir.Consulter les évènements de la Cassine
.
La Cassine 9, rue du Couvent des Cordeliers Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 44 84 infos@la-cassine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the history and heritage of the site, with visits, discussions and discoveries for all. More info to come.see La Cassine events
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à La Cassine Vendresse a été mis à jour le 2026-02-18 par Ardennes Tourisme