Informations pratiques

Pontivy

Atelier d’initiation à la couture confection d’un tote-bag

L’Échoppée Belle 34 rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-26

L’atelier d’initiation à la couture s’adresse à tous les débutants à partir de 12 ans (usage de ciseaux, aiguilles et machine à coudre).

A l’issue de l’atelier, vous serez capable d’utiliser les fonctions de base d’une machine à coudre (enfiler, coudre au point droit, surfiler, faire un point d’arrêt). Pour cela, je vous accompagnerai dans la confection d’un tote-bag à partir de vos vêtements souvenirs afin de les transformer en un tote-bag unique et réversible.

Vous êtes libre d’apporter deux vêtements (pas de lainage), tee-shirt, sweat (8-10 ans minimum) ou taie d’oreiller, drap etc.., des vêtements que vous aimiez porter avant qu’ils ne deviennent trop petit ou qui ont du sens à vos yeux.

S’il n’y a qu’un seul vêtement le tote-bag sera doublé avec un tissu neutre.

Si vous n’avez aucun vêtement souvenir , procurez vous le tissu de votre choix (2 ou 4 coupons de 35 cm x 30 cm mini) .

L’Échoppée Belle 34 rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

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English :

L’événement Atelier d’initiation à la couture confection d’un tote-bag Pontivy a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté