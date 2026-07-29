Atelier d’initiation à la couture confection d’un tote-bag L’Échoppée Belle Pontivy
mercredi 5 août 2026 · L'Échoppée Belle · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Atelier d’initiation à la couture confection d’un tote-bag
L’Échoppée Belle 34 rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
L’atelier d’initiation à la couture s’adresse à tous les débutants à partir de 12 ans (usage de ciseaux, aiguilles et machine à coudre).
A l’issue de l’atelier, vous serez capable d’utiliser les fonctions de base d’une machine à coudre (enfiler, coudre au point droit, surfiler, faire un point d’arrêt). Pour cela, je vous accompagnerai dans la confection d’un tote-bag à partir de vos vêtements souvenirs afin de les transformer en un tote-bag unique et réversible.
Vous êtes libre d’apporter deux vêtements (pas de lainage), tee-shirt, sweat (8-10 ans minimum) ou taie d’oreiller, drap etc.., des vêtements que vous aimiez porter avant qu’ils ne deviennent trop petit ou qui ont du sens à vos yeux.
S’il n’y a qu’un seul vêtement le tote-bag sera doublé avec un tissu neutre.
Si vous n’avez aucun vêtement souvenir , procurez vous le tissu de votre choix (2 ou 4 coupons de 35 cm x 30 cm minimum) .
L’Échoppée Belle 34 rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
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English :
L’événement Atelier d’initiation à la couture confection d’un tote-bag Pontivy a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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