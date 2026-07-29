Atelier d’initiation au crochet chouchou L’Échoppée Belle Pontivy
mercredi 5 août 2026 · L'Échoppée Belle · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Atelier d’initiation au crochet chouchou
L’Échoppée Belle 34 rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-26
L’atelier d’initiation au crochet s’adresse à tous les débutants à partir de 9 ans. Vous découvrirez les points de base au crochet en confectionnant un chouchou. Vous choisirez la taille, la couleur, la matière et laisserez libre court à votre imagination. .
L’Échoppée Belle 34 rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
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English :
L’événement Atelier d’initiation au crochet chouchou Pontivy a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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