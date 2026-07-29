Atelier d’initiation au crochet chouchou L’Échoppée Belle Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Atelier d’initiation au crochet chouchou

L’Échoppée Belle 34 rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-26

L’atelier d’initiation au crochet s’adresse à tous les débutants à partir de 9 ans. Vous découvrirez les points de base au crochet en confectionnant un chouchou. Vous choisirez la taille, la couleur, la matière et laisserez libre court à votre imagination. .

L’Échoppée Belle 34 rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

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English :

L’événement Atelier d’initiation au crochet chouchou Pontivy a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté