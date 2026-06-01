Atelier d’initiation à la fouille, Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle, Le Palais
Atelier d’initiation à la fouille, Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle, Le Palais samedi 13 juin 2026.
Atelier d’initiation à la fouille 13 et 14 juin Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Le temps d’un week-end, mettez-vous dans la peau d’un apprenti archéologue sur un chantier de fouilles. Creusez pour retrouver des objets enfouis et peut-être découvrirez-vous les vestiges d’une civilisation ancienne !
Inscription avant le vendredi 12/06 à 17h00 auprès de la mairie : 02 97 31 50 77 ou sur site le jour J, s’il reste des places.
Atelier organisé par la mairie de Le Palais et l’Inrap
Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle 45 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 31 50 77 »}]
Le temps d’un week-end, mettez-vous dans la peau d’un apprenti archéologue sur un chantier de fouilles. Creusez pour retrouver des objets enfouis et peut-être découvrirez-vous les vestiges d’une ! …
© Galibert, Inrap
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