Craponne-sur-Arzon

Atelier d’Initiation à la Pierre Sèche

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par personne et par jour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-10

Venez vous initier à la technique de la pierre sèche.

Aucune connaissance n’est exigée, seulement le désir d’apprendre une technique ancestrale.

Inscription obligatoire, le plus tôt possible.

.

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05 histoire.craponne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and learn dry stone techniques.

No knowledge required, just the desire to learn an ancestral technique.

Early registration required.

L’événement Atelier d’Initiation à la Pierre Sèche Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay