Atelier d’Initiation à la Pierre Sèche Craponne-sur-Arzon
Atelier d’Initiation à la Pierre Sèche Craponne-sur-Arzon lundi 20 juillet 2026.
Craponne-sur-Arzon
Atelier d’Initiation à la Pierre Sèche
Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
par personne et par jour
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-08-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10
Venez vous initier à la technique de la pierre sèche.
Aucune connaissance n’est exigée, seulement le désir d’apprendre une technique ancestrale.
Inscription obligatoire, le plus tôt possible.
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Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05 histoire.craponne@gmail.com
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English :
Come and learn dry stone techniques.
No knowledge required, just the desire to learn an ancestral technique.
Early registration required.
L’événement Atelier d’Initiation à la Pierre Sèche Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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