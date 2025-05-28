Atelier d’initiation à la recherche : comment retracer 200 ans d’histoire d’un bâtiment lillois ?, Hôtel de Ville, Lille
Atelier d’initiation à la recherche : comment retracer 200 ans d’histoire d’un bâtiment lillois ?, Hôtel de Ville, Lille jeudi 28 mai 2026.
Atelier d’initiation à la recherche : comment retracer 200 ans d’histoire d’un bâtiment lillois ? 28 et 30 mai Hôtel de Ville Nord
Atelier gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Quand a été construit ce bâtiment ? A-t-il changé depuis ? Qui en était propriétaire ? Qui le louait ? Les documents d’archives renferment souvent les réponses mais où chercher et comment s’y retrouver ?
Au cours de cet atelier d’initiation à la recherche, l’équipe des Archives vous guide pour essayer de retrouver les réponses à ces différentes questions au sein des dossiers de permis de construire, des plans cadastraux, des recensements de population…
Après une présentation des multiples informations contenues dans tous ces documents, place à la pratique ! A partir d’archives originales, menez l’enquête sur l’une des adresses préparées par les Archives. Suite à cet atelier, les archivistes vous inviteront à venir en salle de lecture pour mener vos recherches sur vos propres adresses.
Dates des prochains ateliers :
• Jeudi 28 mai 2025 à 18h
• Samedi 30 mai 2025 à 10h
L’atelier dure 2h
Atelier gratuit – Réservation en ligne sur la billetterie de la ville
Hôtel de Ville Place Augustin Laurent Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26# »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26# »}]
Vous souhaitez découvrir l’histoire de votre maison ou d’un bâtiment à Lille ? Participez à l’atelier des Archives municipales de Lille et apprenez à explorer les documents !
Julien Sylvestre – Dicom – Ville de Lille
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