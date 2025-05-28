Atelier d’initiation à la recherche : comment retracer 200 ans d’histoire d’un bâtiment lillois ?, Hôtel de Ville, Lille

Atelier d’initiation à la recherche : comment retracer 200 ans d’histoire d’un bâtiment lillois ? 28 et 30 mai Hôtel de Ville Nord

Atelier gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Quand a été construit ce bâtiment ? A-t-il changé depuis ? Qui en était propriétaire ? Qui le louait ? Les documents d’archives renferment souvent les réponses mais où chercher et comment s’y retrouver ?

Au cours de cet atelier d’initiation à la recherche, l’équipe des Archives vous guide pour essayer de retrouver les réponses à ces différentes questions au sein des dossiers de permis de construire, des plans cadastraux, des recensements de population…

Après une présentation des multiples informations contenues dans tous ces documents, place à la pratique ! A partir d’archives originales, menez l’enquête sur l’une des adresses préparées par les Archives. Suite à cet atelier, les archivistes vous inviteront à venir en salle de lecture pour mener vos recherches sur vos propres adresses.

Dates des prochains ateliers :

• Jeudi 28 mai 2025 à 18h

• Samedi 30 mai 2025 à 10h

L’atelier dure 2h

Atelier gratuit – Réservation en ligne sur la billetterie de la ville

Hôtel de Ville Place Augustin Laurent Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26# »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26# »}]

Vous souhaitez découvrir l’histoire de votre maison ou d’un bâtiment à Lille ? Participez à l’atelier des Archives municipales de Lille et apprenez à explorer les documents !

Julien Sylvestre – Dicom – Ville de Lille